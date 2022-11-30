九合一選舉民進黨大敗，國民黨籍新北市市長侯友宜橫掃115萬2555票、得票率62.42%，台中市市長盧秀燕獲得79萬9107票、得票率59.35%，兩人成這次選戰的超級MVP，也成實至名歸的藍營一哥與一姐。國民黨台北市前議員羅智強點名感謝侯、盧，強調他們不僅帶動在地選情，更拉抬了藍營整體得票率，且兩人都是選舉的不敗戰神，帶給民眾無限希望。大批網友則高喊希望兩人出征2024，帶領藍營重返執政。

羅智強昨（29）日在臉書發文表示，九合一選舉民進黨大崩盤，地方執政潰敗至八掌溪以南，侯友宜大贏林佳龍46萬票、盧秀燕輾壓蔡其昌27萬票，兩位市長的扎實政績起了定錨作用，不僅帶動北台灣與中台灣選情，更連帶拉抬藍營整體得票率。

羅智強指出，侯友宜在新北市29區全贏，本屆投票率下降9%，他的得票率反增加10%，可見好好做事、以民為天獲得大眾肯定，勝選後侯所展現的依然是踏實、謙卑、關懷、包容，沒有半點傲氣；盧秀燕從政30年，競選9連霸，她更打破台中升格直轄市以來市長不曾連任的魔咒，但即使被封為「不敗女王」，盧依舊平常心，只謙虛地感謝所有為台中打拚的人、團隊死市民，甚至感謝對手，強調唯有誠懇踏實，市民才會給予機會。羅特別感謝侯、盧，因這兩位認真做事的市長，讓民眾在被民進黨污濁的政治環境中，不是只有失望，仍能看到希望。

此文獲得破1.5萬個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「如果他們一起出征2024，國民黨重返執政不是夢！」「侯友宜＋盧秀燕＝藍營救世主」、「這兩位市長有個共同點，頭腦清楚，不會因為大贏而驕傲狂妄自大」、「侯侯做代誌，太棒了」、「媽媽市長頭腦很好，記憶力好、反應很快」、「超優質的鋼鐵市長／溫暖的媽媽市長，藍營的未來靠你們了」、「這兩位去選2024，所向無敵！」「希望國民黨中央好好看看，這兩位才是能救藍營的人，2024別再推錯人或又在那邊卡來卡去了」。