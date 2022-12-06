數位發展部官員近日透露，短影音平台抖音（tiktok）有資安疑慮，目前已經限制公部門的資通設備、所屬場域使用，且正在評估限制業者提供民眾下載及使用的適法性和可行性，引發外界譁然。國民黨台北市前議員羅智強就在臉書開砲，民進黨選舉大敗就封鎖抖音，何不乾脆把臉書、YouTube、IG通通封殺一勞永逸，網友們也認同他的說法，「哪個平台說真話就封鎖」、「容不下不同的聲音」。

羅智強相當不滿抖音遭到封鎖，直言民進黨2022被民眾唾棄，選舉上一敗塗地，結果得出來的敗選原因不是林智堅抄襲論文，也不是陳時中疫苗採購，反而是把原因歸咎到「抖音害的」，所以現在要封殺抖音。

面對數位發展部的措施，羅智強也開酸，「認真的建議唐鳳，不用這麼麻煩」，直接建立「網路長城」，把臉書、YouTube、IG通通封殺，這樣乾乾脆脆、一勞永逸，不是更好嗎？

網友對於羅智強的反串文章相當有共鳴，留言「想玩隱形的數位中介法嗎」、「這不是獨裁，什麼才叫獨裁」、「讓世界看到台灣漸漸邁入假民主」、「真的是會把人給笑死了！比頭痛醫腳還不如」、「還沒發展數位，就先限制數位，年預算無數，這樣搞真的好嗎？」、「慘敗後已經在檢討新媒體，臉書YT應該是跑不掉的，千錯萬錯都是別人錯。」