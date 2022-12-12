大陸近期暫停台灣多項農漁產品輸入，使得農漁民生計大受影響。對於總統蔡英文痛批大陸「突襲」，行政院長蘇貞昌怒斥「又來了」，國民黨前台北市議員羅智強狠酸蔡政府，指其「執政只剩嘴，只會噴口水」，

羅智強今（12）日在臉書發文指出，大陸前年底就已經透過WTO通報，指所有食品需先註冊，才能進口大陸，而日本農林水產省去年就訂定出輔導辦法，積極協助業者完成輸陸註冊，「難怪有學者質疑，政府無作為形同『放牛吃草』，讓業者面臨現今困境」。

羅智強直言，每當遇到產品銷陸受到限制，民進黨政府的反應都一樣，「先譴責大陸、鼓吹反中、揚言狀告WTO，然後要民眾多幫忙消費，再宣稱要拓展多元市場」，從來不曾真正解決問題。他也調侃，先前因石斑魚遭禁，民進黨政府推行「斑斑吃石斑」，現在金酒、台啤也遭禁，「難道要全民喝起來？」

羅智強批評，蘇貞昌牽拖卸責的能力一流，拿不出有效解決問題辦法。他奉勸蘇，好好處理事情，因為「打嘴砲甩鍋」不是負責任的方法，找民間企業來甩鍋、混淆視聽，人民也都看在眼裡。

最後，羅智狠酸蔡政府，指其操弄抗中保台，讓兩岸關係陷入谷底，既然沒有與大陸溝通的能力，那麼乾脆先發制人，早點實現蔡英文廢ECFA的承諾，展現氣魄，拋棄大陸市場，「讓老共想禁台灣產品都沒得禁」。

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