綜合陸媒報導，大陸自行研製、具有完全自主智慧財產權的噴氣式區域航線客機ARJ21於18日正式交付首家海外客戶印尼翎亞航空（TransNusa），象徵大陸國產噴氣式客機首次進入海外市場。

此次交付翎亞航空的ARJ21飛機為95座全經濟艙布局，客艙內飾、旅客座椅和外部塗裝均為客戶訂製化打造。機身外部塗裝是以翎亞航空LOGO色調為基礎的設計圖案，藍色代表天空，黃色代表人類，綠色代表大地。

ARJ21飛機是中短程渦扇區域航線客機，航程2225至3700公里，主要用於中心城市與周邊中小城市的輻射型航線，具有良好的高溫性能、抗側風能力和夜航運營性。該機型現已交付近百架，開通300多條航線，通航100多座城市，安全運送旅客超過560萬人次。

報導指出，近年來，中國商飛公司緊緊圍繞大陸「一帶一路」布局，在海外市場合作、適航認證、客戶培訓、航材保障等方面，進行開創性、創新性探索和實踐，使ARJ21飛機「出海」條件不斷成熟。

中國商飛公司將向翎亞航空提供全壽命周期的客戶服務和運行支持，全力保障ARJ21飛機安全順暢運營。