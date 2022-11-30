彰化縣政府迎接2023年彰化建縣300年，將舉辦走讀藝術節，加碼徵選實驗劇團演出，以結合自然環境和歷史建築，引領以新的眼光看不一樣的彰化，透過活動式的開放劇場表演，碰撞出新的藝文火花。

彰化縣長王惠美表示，迎接建縣300年，為了讓更多優質團隊加入「實驗劇場」，擴大徵選，並加碼補助金額從新臺幣25萬元提高到50萬元，期望徵選出優秀的新生代藝術家，從藝術創作的視野回望彰化建縣300年的歷史人文。

王惠美表示，這次計畫徵選3團，以新穎、創新及實驗性的精神來詮釋彰化的意象，呈現彰化既有歷史、藝術及傳統文化等元素，與在地自然人文環境連結。

彰化縣文化局長張雀芬表示，前年、去年「彰化走讀藝術節」在彰化市及鹿港鎮盛大舉行，都引起民眾熱情參與，今年選定彰化市，從彰化火車站為起點，延伸到永樂街、中興莊文化保存園區及八卦山大佛，「實驗劇場」演出計畫期盼用豐富的藝術饗宴來歡慶建縣300年的文化盛事。徵選實驗劇團從即日起至2023年1月31日前受理報名。