除了有台籍共犯，還聘僱外籍移工做私菸。（檢方提供／吳建輝彰化傳真）

該製煙集團以30歲黃男為首，分工細膩，自今年4月起在福興鄉某處所，向綽號阿財的男子購買來入不明的菸草，聘僱多名逃逸外勞協助製造私菸。（檢方提供／吳建輝彰化傳真）

並將製作完成的私菸，運送到員林承租的包裝工廠包裝。（檢方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣地檢署今年初接獲線報，彰化地區有產製私菸集團，經過蒐證追查今年5月收網，逮補由黃姓主嫌為首的私菸集團，除了有台籍共犯，還聘僱外籍移工做私菸，檢警調查發現，該集團所製造的菸品都非市面上所見，比較像自創品牌，包括原料、紙盒等都來路不明，訊後黃男等3人，遭依《妨害農工商業罪》提起公訴。

該製煙集團以30歲黃男為首，分工細膩，自今年4月起在福興鄉某處所，向綽號阿財的男子購買來入不明的菸草，聘僱多名逃逸外勞協助製造私菸，並將製作完成的私菸，運送到員林承租的包裝工廠包裝，還出動專業封膜機包裝，印製虛偽原產地，主打國外輸入品牌的菸品，並且在網路販售。

檢方表示，一共在工廠內查扣1.8萬包的私菸，煙盒外包裝的製造商、進口商等都是偽造的，就連品牌也都是市面上找不到，調查時還詢問菸品進口商，表示就連國外都沒有這種品牌，該集團在網路販售，因此菸品已經流入市面，目前仍在追查菸品流向。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，被告黃男等3人，明知菸類商品應依主管機關之規定，就品質為正確標記，基於製造販賣私菸之犯意，以自購、自創不詳品牌私菸、原料、紙盒等，以妨害農工商業之犯意，就菸品之產地、品質為不實之標記，經檢察官偵查終結，以違反《妨害農工商業罪》嫌提起公訴。