前兆豐銀行陳姓女辦事員，在交友網路被詐騙集團盯上，以為遇上真命天子，不但自掏腰包買虛擬貨幣當結婚基金，還利用職務機會，在裝填ATM鈔匣時偷錢，私吞精品業者委託保全運送的現鈔，1個多月挪走銀行1018萬元，台北地方法院依違反銀行法之背信罪判刑3年半，沒收犯罪所得。可上訴。

30歲的陳女，被假男友噓寒問暖而心動，雖未曾看見對方一面，仍陷入熱戀，陳女先拿自己的存款，幫對方買虛擬貨幣去投資。當對方發現陳女已拿不出錢，就以「那我去死好了」等話術脅迫，深陷盲目愛情中的陳女，心急下只好向同事借款支應。

陳女因需款孔急，自去年7月6日起，利用幫忙補充ATM現鈔的機會，趁監看的分行襄理不注意之際，暗中抽走現鈔，再登入銀行系統不實輸入已補鈔完畢。

另陳女利用承辦「舊鈔換新鈔」業務機會，從經理交付的300萬元中拿走200萬元，也趁分行搬家，到金庫內從預備用的ATM紙匣中拿錢，到去年8月6日止，共偷走ATM紙匣707萬元。

此外，陳女趁負責協助精品名店CHANEL的現金存放時偷拿走現金，自去年7月23日到8月12日為止，估計陳女共8次侵吞CHANEL現金274萬元。直到銀行行員LINE群組傳出訊息，銀行清查發現，陳女已利用ATM換鈔、協助業者存款等機會，共盜走1018萬元。

陳女在案發前為彌縫而還補126萬600元，以及於案發後償還62萬4419元，但仍尚有812萬8431元尚未償還。