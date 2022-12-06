美國《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌5日刊登德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的投書，在文中花費大篇幅提及中國議題。蕭茲認為，中國的崛起，既不是孤立中國的理由，也不是限制對華合作的藉口。他並警告，不要為世界劃分陣營、製造新冷戰，同時呼籲盡力打造新的夥伴關係。

綜合德國之聲與路透社報導，蕭茲在文中表示，許多人都擔心全球進入又一輪兩極對抗的時代，主角則是美國和中國，他們看到新一場冷戰，「但是我並不同意這個觀點，而是認為這意味著全球化過程中一個異常時期宣告終結。」

蕭茲分析稱，在21世紀，美國依然將保持主導全球的超級大國地位。但是在同一時期，中國也成為了全球玩家。其實在歷史上，中國很長時間都有著這樣的地位。「中國的崛起，既不是孤立中國的理由，也不是限制對華合作的藉口」。但是，中國國力上升，同樣也不可以是在亞洲等地提出霸權訴求的理由。

蕭茲在文章中還提到，德國以及歐盟將繼續向北京方面要求為歐中雙方企業設立對等的競爭條件，「中方在這方面的努力太少，而且正在明顯走向孤立、告別開放。」

蕭茲表示，西方必須挺身捍衛民主價值、保護開放社會，「但我們也得避免受誘惑，而再度為世界劃分陣營」。「這意味（應）盡一切所能、務實且不被意識形態蒙蔽地打造新夥伴關係。」

蕭茲特別點名中國、俄羅斯這兩國對多極世界構成威脅，而這需要更強大的歐洲與大西洋兩岸團結一心來克服。中國轉向孤立以及對台灣的態度，則需要歐洲、北美和全球各國攜手組成更強大的新夥伴關係。