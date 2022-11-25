國民黨高雄市長候選人柯志恩今（25）日行程滿檔，首站特地到大港埔鼓壽宮參拜，身兼廟方主委、一向偏藍的無黨籍里長蔡瑞彬（左）帶頭高喊「凍蒜」。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（25）日行程滿檔，首站特地到大港埔鼓壽宮參拜，身兼廟方主委、一向偏藍的無黨籍里長蔡瑞彬（左）帶頭高喊「凍蒜」。（柯宗緯攝）

選戰倒數不到1天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（25）日行程滿檔，首站特地到大港埔鼓壽宮參拜，其實藏有玄機。她剛遷戶籍到新興區時，也是到新興區大港埔鼓壽宮參拜，如今決戰最後關頭到此，除象徵有始有終外，更是要打破屢被拔樁傳聞。

柯志恩今在高市議員候選人黃紹庭、陳若翠、許采蓁等人陪同下，前往大港埔鼓壽宮參拜。她表示，7月6日正式遷入戶籍後，就在戶籍所在地最近的鼓壽宮祈求媽祖保祐，而選前一天，再次跟媽祖報告過去5個月來，自己所做的點點滴滴。

柯志恩說，最重要的是祈求高雄市民一切平安，高雄跨步往前走，希望所有黨籍提名的議員都能進入議會，讓議會能過半，也希望柯志恩能開出非常好的成績。

值得一提的是，柯志恩7月6日到鼓壽宮參香後，民進黨高雄市長候選人陳其邁7月16日後腳也到該廟，當時身兼廟方主委、一向偏藍的無黨籍里長蔡瑞彬還帶頭高喊「市長凍蒜」，被外界解讀陳其邁是否成功拔樁。