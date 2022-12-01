搶年菜商機，君品酒店即日起推出多款手工外帶年菜，米其林三星餐廳「頤宮」廚藝團隊一口氣設計推出頂級盆菜、家庭套餐組合，滿足不同需求，另針對年禮市場亦有港點與雞湯禮盒，即日起至明年1月13日前皆可接受預訂。

君品酒店米其林三星餐廳「頤宮」選用吉品三頭鮑、北海道48頭刺參、3頭野生花膠、印尼官燕，推出三款萬元起跳的粵式年菜「頤宮富貴大盆菜」、「頤宮官燕佛跳牆」、「頤宮明火雞粥燉花膠」。另有適合小家庭「五人套餐」，包含：極品佛跳牆、豉油黃土雞、糖醋魚、筍乾扣元寶及金沙局明蝦等五道中式海陸經典功夫菜，定價5,888元，以及集合廣東、台灣、上海及原住民四組風味、共20道精緻開胃小菜的長銷「君品大四喜」，每組5,480元，自用澎派、宴客體面，省去自己動手的煩惱。

針對年節送禮市場君品今年續推「頤宮」被饕客稱為「不吃會流淚的」人氣港點－「頤宮酥皮焗叉燒包禮盒」（2,000元），及兩款熱賣頂級常溫禮盒－台灣烏骨雞及古老珍貴黃金蟲草熬製，滋味鮮美滋補的「黃金蟲草鮑魚雞湯」（1,580元）、匯集人參及多種養生珍菇美味的「養生珍菇燉全雞盅」（1,380元）。

「頤宮」推出的「富貴大盆菜」，食材皆是一時之選，是饕客也趨之若鶩的海味之冠，包含：吉品三頭鮑、北海道48頭刺參，重量級食材不僅要價不斐，珍貴刺參須歷經長時間泡發煨製，費時耗工，搭配多款海陸精選食材，如：西汁大蝦、髮菜、瑤柱、蘿蔔、白菜、花菇、鴨、雞、蓮藕及油浸筍殼魚，分別以炸、滷、炒、煨調味備用，再由主廚以白菜為底，一層一層將食材擺上，最後再淋上精心熬製滋味鮮美的雞高湯，薈萃山珍海味菁華之最，滋味馥郁且香濃，宛若舌尖上的饗宴，體面宴客，華麗無比。

「頤宮官燕佛跳牆」6人份、21,888元，主廚選用重達六兩的頂級印尼官燕，與瑤柱、蹄筋、肉排、香菇、栗子等上等食材，經過6小時以老母雞和赤肉精心細煲的湯頭一同燉煮，湯頭甘醇香甜、口感細緻滑順。「頤宮明火雞粥燉花膠」6人份、28,888元，嚴選珍貴的3頭野生花膠，以肥美閹雞熬製甜美雞湯為底，將有機糙米、巴西蘑菇與乾干貝透過小火煨煮6小時，熬出粥糜後，米粒皆化於無形，再過濾掉所有湯料，僅保留最精華的雞粥湯；濃郁鮮美湯頭搭配營養價值極高的野生花膠，口感溫潤，是一道養生又健脾胃的頂級粥品。

君品「圍爐小家庭年菜」有五道手路佳餚 喜氣上桌，五人套餐」5,888元，五道富含吉祥寓意的經典菜餚有「極品佛跳牆」、「糖醋魚」、「豉油皇土雞」、「筍乾扣元寶」、以及金黃噴香的「金沙焗明蝦」，道道皆為功夫菜，為家中省去到處採買年菜的煩惱與時間，輕鬆在家享受五星級名廚料理。12月31日前預訂，即贈送紅酒一支。

「君品大四喜」5,480元可供六至八人享用，內有包括廣東、台灣、上海及原住民風味四組地方菜餚，每組擁有五種特色菜，共20道吉祥小菜，道道驚豔美味，四組風味地方菜餚消費者也可以分開選購。

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