新北市立北大高中師生近期組隊參與「2022第三屆三星創意提案競賽」，提出三峽茶究柑心提案，用AI圖像辨識，進行一心二葉的判讀，協助在地茶農取得最佳採摘時機點，該方案獲得優選獎佳績。（北大高中提供）

新北市立北大高中長期與地方合作，透過校訂必修「三峽學」，將資訊科技融入地方文史、產業，校內師生近期組隊參與「2022第三屆三星創意提案競賽」，提出三峽茶究柑心提案，用AI圖像辨識，進行一心二葉的判讀，協助在地茶農取得最佳採摘時機點，該方案也獲得優選獎佳績，成為新北市唯一獲獎的高中隊伍。

北大高中指出，學校近年來獲得新北創新教育加速器、在地就學大聯盟等競爭型計畫經費挹注，提升學校特色課程的質與量，帶領學生用科技翻轉地方，將所學挹注在生活領域，師生團隊不僅深度訪談茶農，也親自前往茶園理解採、製茶的辛酸，發現三峽茶均是人工採摘，因氣候異常，茶菁生長不容易掌握，更增加茶園管理的困難。

為了協助農友辨別最佳採收期，北大高中師生決定以AI圖像辨識系統，將掌握質量俱精的茶菁技術拓展，讓農友能製作出優質好茶。

北大究茶隊長蘇子筌表示，他是土生土長的三峽人，但卻是從校內的三峽學課程逐步認識家鄉，自己的祖母本身也是從事農業工作，由於年事已高卻後繼無人，在一次上山工作時意外過世，也讓他對茶農高齡化的問題感同身受，因此想要用科技改善茶農現況。

北大高中校長施雅慧說，學校的課程是一個有機體，透過師生的共學共創，可以看見許多可能性，北大高中不僅是以地方學為主軸的高中前導學校，也結合資訊科技、數位學習，擴大地方學的視野，這次獲獎更是課程創新與發展的最佳實例，學校後續也會持續帶領學生，思考更多設計解決地方困境。