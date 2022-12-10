耶誕節即將到來，台北大學今舉行聖誕點燈活動，點亮校門口近9公尺高的巨型聖誕樹，並邀請北大管樂團在現場演奏7首聖誕樂曲，營造濃厚的耶誕氣氛。（台北大學提供）

耶誕節即將到來，台北大學今舉行聖誕點燈活動，點亮校門口近9公尺高的巨型聖誕樹，燈海一路從北大校門綿延至學勤路口，吸引近百名師生和社區居民圍觀，北大管樂團也在現場演奏7首聖誕樂曲，營造濃厚的耶誕氣氛。北大校長李承嘉表示，耶誕點燈已成為台北大學城的傳統，希望校園、社區一起進步。

台北大學耶誕點燈活動邁入第5年，北大社科院USR今年與鳶山社會實踐協會與北大管樂團合作辦理，耶誕燈海連結著八大社區創新應景的聖誕燈飾，成為北大社區獨特的節慶景觀。USR執行長戴敏育表示，從2018年起聖誕點燈、北大管樂節已經成為社區的傳統活動，希望藉此創造社區與大學共融的機會。

除了聖誕點燈外，北大社科院USR也辦理青銀交換卡片活動，收集40張學生卡片、30張食物森林長者志工卡片，讓參與的長者和同學互相交換卡片，交流彼此的生活點滴，北大管樂團也現場吹奏聖誕組曲、月亮代表我的心，透過音樂散布歡樂，讓師生和居民融入聖誕的歡樂氣氛。

北大社科院USR表示，放眼全台，僅有北大和現代化住宅區緊緊相依，為名符其實的大學城，USR團隊五年來已辦理26場在地節慶活動，創造不少特色慶典，累計超過1.3萬人參加，未來也將持續推動成立「高齡與社區研究中心」，讓北大社區永續發展，迎接超高齡社會的到來。

另外，北大後續將舉行北大管樂節，活動邀請新世代音樂創作家卓綺柔編曲，考證三峽歷史與人文素材，並親自登覽鳶山後，寫出了三峽在地曲目「鳶之彩」，該曲目將在12月17日於社科廣場首度公演。