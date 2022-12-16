丁寧與寒士阿香合影。（人安基金會提供）

52歲女星丁寧今（16）日擔任愛心大使，出席人安基金會「第33屆寒士吃飽30」活動，現場利用年菜－人蔘糯米雞熬煮成心靈雞湯，並獻上親筆題字的紅包，希望暖心話語常伴寒士左右。盼寒士吃飽30送禮活動順利舉辦，號召社會大眾支持，讓寒士能在年節時有頓溫飽，感受社會溫情。

丁寧近期經常出席公益活動，她有感而發說：「我可能到了一定年紀，越來越覺得我最大的價值，就是人家願意邀請我做什麼事情，我覺得這遠比我想做什麼重要，當你可以去付出，可以讓別人得到一些溫暖。」被問到是否有意願擔任志工？她玩笑表示：「當然沒問題！我要拋家棄子，我最喜歡把小孩丟掉了！」

丁寧現場表示：「一份年禮除了能夠幫助一位寒士在過年期間享用一頓餐食，更能感動寒士，給予他們繼續往前走的力量。」丁寧更在紅包上大大題字－天寒心暖，用愛一起撐，要送給寒士阿香，並且與寒士一同在心靈雞湯內撒下蔥花，祝福未來寒士有能力再次向前衝，最後寒士吃飽30活動已接近尾聲，募款卻未達三成，呼籲你我在添購年貨過節的同時，也將一些愛分享給寒士。

80歲的阿香，曾在成衣廠上班，並在成衣廠結識了老公，因薪水微薄，兩人收入不足以支撐生活開銷，日子過得相當辛苦。因年紀大、無法久站，自工廠退休後，從事臨時工、資源回收的工作度日，原本還過得去的生活，因疫情變了調，資源回收廠關閉，他們頓失收入來源，只能靠低收補助及親友接濟。經轉介後，至人安領取愛心餐券與物資，減少經濟壓力，讓他們倆老能好好填飽肚子，度過難關。

連續辦理32屆的寒士吃飽30，今年籌備初期因遇新一波變種病毒的疫情爆發，在許多不確定的因素下，僅能決定仍採以年禮親送到街(家)的方式辦理。人安全台各地平安站，為了常年服務的寒士、街友、單親媽媽皆能感受年節氛圍，無論用送到家、夜訪送到街、送到攤等方式，都會將年禮送到服務個案的手上。邀請社會大眾認捐年禮經費與紅包，讓溫情滿人間，祝福寒士朋友們年年平安。

愛心專線：02-2836-1600。劃撥帳號：19695227(戶名：人安基金會，備註：吃飽小組)。