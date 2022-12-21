每年各大百貨週年慶推出各種優惠活動，總會吸引大批人潮前往消費，尤其「滿千送百、滿額贈禮」等活動，都讓人忍不住掏錢多消費幾筆，主播劉芯彤表示已經幾年沒參加週年慶活動，沒想到如今卻掉入「折價券活動」陷阱，原本以為能省錢卻是花費更多。

劉芯彤表示已經有兩年多沒有參加週年慶，日前參加後才發現此活動相當可怕，但可怕的點並非是人潮多或要花大錢，而是「滿幾千送幾百」的活動，她舉例先前購物滿千送百，拿到五百元折價券，為了把五百元花掉，隔兩天又去百貨公司消費，沒想到又花了五千多元，接著又拿到五百元折價券，為了把折價券花掉，再次前往百貨公司消費，結果又花了五千多元，無奈表示：「天公伯呀！這是一個什麼樣的輪迴，為什麼要這樣折磨我」。

對於自己不斷消費的行為，劉芯彤坦言就是會被折價券制約的人，拿到折價券沒花掉就覺得很浪費，似乎愧對於自己，但消費後才知道對不起的其實是荷包，也不懂為何要為了一千元多花一萬元，不禁反問網友：「有人跟我一樣，會陷入這樣的陷阱中嗎」。

對此，網友紛紛留言：「其實就是有條件的打9折而已」、「買的時候請櫃姐幫你先折掉再還券就不會一直循環了」、「根據物質不滅定律！錢沒有不見，只是變成自己喜歡的東西」、「百貨公司就是抓著人們的這種心態，大家才會愈買愈多 看需要的再買」。