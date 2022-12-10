第29屆關懷盃開幕典禮今（10）日下午4點半於臺東第一棒球場舉辦，由原棒協理事長林智勝率領會員，與65支少棒和青少棒球隊齊聚一堂，展開一場原住民棒球盛會，今年開幕更加碼「原棒30傳承OB賽」，退役職棒球員親自下場傳承示範，林智勝也以代打登場，從劉義傳手中敲出內野安打，與各位前輩的交流同樂。

今年擇於12月9日至12月12日再度回到台東舉辦，本屆口號「Mubuy」，就是泰雅族語傳承之意，「原力出咧」一起喊出精神，展現原民棒球活力。本屆除了有元老級的宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小保持全勤參賽，地主也加派了離島代表亮相，來自綠島的公館國小將在軟式組完成初體驗。

本屆少棒41隊、青少棒則有24隊，雙雙創下歷年來最高，凸顯關懷盃耕耘將近30個年頭持續進步成長，為原民基層棒球的指標賽事，無論族別或性別，都可以在這個舞台切磋交流。

今天開幕儀式原棒協會員踴躍出席，陪65支學生球隊一起同樂，在現場與會貴賓的見證下，以部落長老的祈福儀式揭開序曲，祝禱本屆賽會順利，而去年分別在少棒、青少棒組拿到冠軍的三星國小、卑南國中，也帶來熱情的原住民舞蹈表演。

適逢原棒協創建滿30週年，今年也在開幕儀式邀請許多職棒退役的會員回娘家，舉行原棒30傳承OB賽，兩隊以地區劃分，台東一隊為「中央聯盟」，宜花地區為「太平洋聯盟」，3局的比賽最後由太平洋聯盟以1比0勝出。

60歲的劉義傳投滿3局無失分，但林智勝最後半局代打還是有敲安上壘，「那球應該是失誤，可是他們要讓我上壘。」從國小就沒打過軟式球，讓林智勝直呼好難打，有重回少棒的感覺，「代打上去有點緊張，很怕打不到球，這應該是最緊張的一次代打。」他也不忘稱讚前輩的球還是很有水準，「他應該花了3年準備這3局，還不錯。」

林智勝揭露舉辦OB賽的動機，「讓各位學長重回球場打棒球，這個協會是他們先開啟的，我們能做的，就是讓他們在場上再發光一次。」他表示因為只有3局表演，還看不出來兩隊誰更厲害，明年或許能再舉辦更正式一點的7局賽事，讓其他現役選手也能共襄盛舉。

本屆參賽的隊伍不僅參觀一場別開生面的原住民棒球宴，還領取到豐富物資，關懷盃獲得廠商贊助支援，發放牛奶、麵包等營養食品，另外，流行音樂天后張惠妹今年也再度以行動支持，發送給每位參賽的小球員一只手套，讓各界愛心一同陪伴原民小球員成長。