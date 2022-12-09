董子浩去年被樂天桃猿釋出，今年4月回到家鄉三星國中執教，但他心中仍保有棒球夢，目前仍會維持訓練，「雖然還是有打球想法，但沒有像之前那麼強烈了。」成為菜鳥教練才當了半年多，他也提到看到小朋友的成長讓他很有成就感。

董子浩在2014年被Lamigo桃猿隊第三輪選中，但進入職棒後先碰上腰部椎弓斷裂，之後又罹患肺結核，去年被桃猿釋出。

離開桃猿後，董子浩持續保持訓練，為了延續棒球夢他也有報名台鋼雄鷹測試會，但尚未收到任何消息，他也坦言，邊當教練邊訓練有難度，但還是會努力在兩者中找尋最佳平衡點。

來到三星執教，董子浩坦言自己也還在學習中，他坦言，指導少棒小朋友需要更有耐心，「職棒球員教練講一次就知道要怎麼做，但教小朋友很不一樣，要實際操作給他們看，也要講比較多次。」但看到小朋友進步是最大成就感。

若是未來沒有打球機會，自己可能會想要回到寒溪部落，想把好人才留在部落裡，「其實我們部落的小朋友潛力都很好。」董子浩的爸爸蔣經國今年再次選上村長，平時他也會幫爸爸的忙，「留住人才也算是另種幫忙，這是必須的。」