今年轉披龍袍的「大師兄」林智勝用手中球棒證明自己身手依舊，拿下生涯首次最佳九人指定打擊獎，他說：「這個獎最大意義，就是證明自己在球場上還是有一定的競爭力。」

林智勝前幾年碰上傷勢挑戰，後來又因中信兄弟新人輩出，出賽空間受到壓縮，去年季後自請不要將他列在60人名單內，最後他轉戰味全龍，本季103場出賽，繳出104支安打、10支全壘打、62分打點、打擊率3成的成績。

睽違6年再度踏上頒獎典禮舞台，林智勝感到有些陌生，上次得獎時他是以二壘手最佳九人獲獎，去年兄弟雖然封王但他已在60人名單外也未來參加，他笑著說：「2016年後就沒來過。」

生涯首度拿下最佳指定打擊，林智勝感謝總教練葉君璋的信任，讓他有這麼多出場機會展現能力，才能與陳子豪、胡金龍競爭。他也提到這座獎項對自己的意義，證明自己還是在球場上仍保有競爭力，跟年輕球員落差沒有太大，用成績展現自己是否還能留在場上。

原本外界也看好林智勝能拿下東山再起獎，最後是由富邦悍將王勝偉拿到，他也大方恭喜好友，「我比較希望勝偉能得獎，他去年真的沒什麼機會，他證明自己的守備能力，打擊、跑壘都展現出超乎這年紀的水平。」