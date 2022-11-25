彰化檢警全力查賄到最後一刻，24日再查獲現金賄選，田尾鄉某村邱姓候選人及鄭姓樁腳以現金賄選，將現金藏在吸管內仍難逃檢警法眼。（檢方提供／吳建輝彰化傳真）

明天就要投票了，彰化檢警全力查賄到最後一刻，24日再查獲現金賄選，田尾鄉某村長候選人及樁腳以現金賄選，還將現金卷藏在吸管內，檢方訊後認該村長候選人依違反《選罷法》聲請羈押，樁腳3萬交保；另外芳苑鄉某樁腳，以每票千元約定某特定鄉長、鄉民代表，因涉嫌重大且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

選戰倒數，檢警調全力掃蕩賄選，11月24日動員多組檢察官及警調人力，查獲2件現金賄選案件，檢察官蔡奇曉指揮彰化縣警察局北斗分局、彰化縣調查站、移民署彰化縣專勤隊組成專案小組，查獲田尾鄉某村長候選人及樁腳以現金賄選，經實施搜索後查扣現金等相關證物。

據了解，田尾吸管買票案，彰化檢警經多日蒐證，發現該村長候選人與樁腳，以每票1000元代價向多位選民行賄，要求選民投票支持，竟然將賄選現金藏在吸管中，利用發放文宣競選品時，連同暗藏現金的透明吸管，交付到選民手中，24日檢警出動逮人，將村長及代表，連同在村長家找到的吸管、5萬元賄選現金等帶回調查。

另外同日檢察官簡泰宇指揮彰化縣調查站、彰化縣警察局芳苑分局，查獲彰化縣芳苑鄉某樁腳，以每票1000元之代價向多位選民行賄，約定投票支持某特定鄉長候選人及某鄉民代表候選人，經傳喚相關選民到案說明，訊後認該樁腳涉犯《選罷法》嫌疑重大，且有串證之虞，聲請羈押禁見獲准。

彰化地檢署檢察長洪家原再次強調，強力查賄就是最佳反賄，任何妨害選舉公平之不法犯行，必將嚴查速辦，也呼籲所有民眾，有任何賄選情資，可撥打0800-024-099轉4檢舉賄選專線電話，或掃描地檢署「查賄反賄一碼通」QR Code，檢舉賄選領獎金，共同維護選舉公平。