宋佳在《盛裝》霸氣十足。（八大提供）

集結兩大實力派影后袁詠儀、宋佳聯手主演的職場劇《盛裝》，袁詠儀飾演由總部空降派任到雜誌「盛裝」擔任主編的「肖紅雪」，是劇中宋佳的勁敵。袁詠儀描述戲裡扮演的角色看起來很親切，很懂得和別人打交道，但她打趣透露這點和自己不太一樣，自嘲說：「因為很多人都說我的樣子很兇啊！」

《盛裝》的導演提到，這故事最主要的核心是希望透過這本雜誌，每一個人都能找到屬於自己的美。曾拿過香港小姐冠軍頭銜的袁詠儀，認為「美」不一定是外表，「我覺得我懷孕的時候是最美的，因為我知道我跟一個小生命一起在變化，我覺得那個是整個階段都很美！」

袁詠儀在劇中熟悉時尚動向，戲裡的服裝打扮非常有型，她自己私下偏好的穿衣風格則是「舒服」，「因為平常我喜歡逛街，帶小孩或是工作的時候，我覺得最重要是穿得舒服。」

宋佳和袁詠儀在戲裡高手過招，火藥味十足，入戲太深的兩人是否會一言不合就打起來？宋佳表示，故事一開始，她和袁詠儀因為主編的職位針鋒相對，但隨著故事推進，雙方更加了解彼此後，關係有了改變；她很喜歡各自詮釋的角色「陳開怡」和「肖紅雪」戲裡的前後變化。

宋佳笑說，當初知道是由袁詠儀來演新任主編時，特別開心，「覺得特別榮幸，以前看過她很多經典的作品，我們倆個性挺像的，一拍即合。」

《盛裝》劇情講述時尚雜誌「盛裝」在新媒體崛起的衝擊下，有著深厚背景的副主編宋佳與空降的新主編袁詠儀，一邊以內容為王，一邊則主張順應市場改革，在兩方不同的意見中，共謀產業新出路的職場劇。14日起每週一至週五晚間十點於八大第1台全台首播。