港星梁小冰因參加港姐選拔獲得季軍，而踏入演藝圈，演過的電視劇及電影超過40部，被封為「古裝皇后」，是90年代當家花旦。她3月時曾在微博放出與袁詠儀等人的合照，時隔半年突然有網友指出，她放出的照片與原照片不太一樣，原來是她偷偷修圖，還只修了自己，慘遭抓包。

梁小冰3月PO出和袁詠儀一同參加晚宴的舊照，並配文感嘆自己和袁詠儀那時候才20、21嵗，還透露「老公說就是當年我一頭濃密的大波浪卷髮吸引他哈哈哈。」照片中的梁小冰眼睛大而亮，一頭烏黑捲髮溫婉動人，網友直呼「大美人」、「好漂亮」。

結果過了5個月，突然有網友發現梁小冰放出的照片與原圖有些差異，仔細一看，發現照片中的梁小冰頭頂變高、眼睛變大、臉變小，甚至肩膀還變成了現在流行的「直角肩」，就連胸部都放大了，網友笑説「本來就很美了，不用修圖」，也有網友感嘆21世紀審美害人不淺，連港姐都有容貌焦慮。好笑的是，通過對比舊圖可以看出，梁小冰的照片只修了自己，並沒有修袁詠儀，頗有當代塑料姐妹花的味道，逗笑了不少網友。