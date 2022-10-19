八大《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺：星狼崛起」海選活動，將於27日重磅播出。此次海選為《娛百》首次大型選秀單元，自報名開跑後，成功吸引破千名參賽者報名參加，經過首輪徵選後，30位民間高手名單也將於27日一次公開。

分別擔任戰隊隊長的黃偉晉、賴晏駒、荳荳，以及狼人殺大神陳零九日前盛裝出席，荳荳以一身黑色緞面禮服現身，甜笑說：「我非常看重這個比賽，很像自己要出賽一樣，加上我不知道會選到什麼樣的隊員，也沒見過大家，所以非常期待。」接著表示，因為希望組成女團戰隊，荳荳變身女團團長的概念去做造型，想不到盛裝現身，竟被一旁賴晏駒笑說：「有點像八大電視董事長。」

《娛百》熱門單元「凹嗚狼人殺」，首度結合選秀節目概念，舉辦「凹嗚狼人殺：星狼崛起」海選活動，並派出黃偉晉、陳零九、賴晏駒、荳荳參與評選；海選錄製當天多數參賽者透露荳荳顏值高，希望能加入荳荳戰隊，甚至還有男生表示「願意為了荳荳男扮女裝參賽」，一番話令黃偉晉、賴晏駒聽了不是滋味，搞笑表示：「還是給荳荳一個人玩就好？」黃偉晉爆料，賴晏駒在賽前對某些選手做了身家調查，聽進陳零九耳裡忍不住發出疑問：「這不是狼人殺的海選嗎？怎麼變成選顏值？」

開錄前，陳零九分享「凹嗚狼人殺」玩得好不好是其次，「我們要尊重每一個人的想法，盡量壓抑你心中的怒火，把你該表達的表達出來，比較重要。」賴晏駒也不忘傳授面對鏡頭訣竅，就是不要在乎鏡頭的存在，他說：「如果心裡覺得現在在錄影那就會很緊張，不能覺得我今天上台就是要出道，就是要上節目，把他當成是私下練習，就會比較不緊張。」