美國德州一名28歲媽媽懷上雙胞胎，豈料一天到醫院做產檢時，其中一名女嬰心率不穩，醫師只能讓孕婦提前分娩，但替嬰兒做檢查時，發現原本心率不穩的嬰兒很健康，反而是另一名嬰兒出現肺部發育不全問題，若晚一點出生恐喪命，醫師認為健康的寶寶救了姊妹一命。

根據《每日郵報》報導，28歲莉亞（Leah McBride）在2019年懷上雙胞胎，懷孕31周到醫院做產檢時，發現其中一名女嬰出現心率不穩狀況，擔心她有心臟問題，醫師只能讓莉亞提早分娩，順利誕下姊姊溫妮（Winnie）及妹妹波比（Poppy），奇怪的是，醫師產檢時發現波比心率不正常，但出生後檢查卻沒問題。

醫師提到，反而是溫妮有肺部發育不全問題，當時醫療團隊也不確定，溫妮是否能活下來，隨後將她送往加護病房，但溫妮之後還出現腦積水狀況，趕緊進行手術，溫妮才奇蹟康復，認為波比在子宮中出現心率不穩，應該是她發出的求救訊號，成功救了姊姊一命，若再晚一步，溫妮可能就無法活命。

莉亞提到，她懷孕21周產檢時發現，女兒們患有雙胞胎輸血症，由於血流不平衡，使其中一個胎兒成為供體，另一個則是營養接收者，意味只有一名嬰兒能活下來，但莉亞不想放棄任何一個孩子，接受手術解決血液共享不均的問題，如今兩個女兒都已3歲，健康上並沒有任何問題，溫妮也很聰明，她將這段經歷分享至網路，不少人直呼奇蹟。