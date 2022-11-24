在一段感情中是否有一個讓人念念不忘的舊情人？青春裡的某一段故事，有時候並不是多念舊，而是那個人夠特別，《科技紫微網》運勢專欄指出，雙魚座、天秤座、水瓶座、天蠍座因為與眾不同的個性，總是讓對方難以忘懷，甚至會想起當初在一起的美好時光。

▍第四名：雙魚座

敏感的雙魚座在愛情裡總是顯得缺乏自信，習慣性躲避和退讓，但這種特質反而吸引了不少桃花，因為他們的言行舉止總是夾帶著一絲天真的理想主義，在一段親密關係裡，看似是弱勢的一方，卻最能讓對方感到心疼，即便分手，很多人一回想起雙魚座，瞬間就被戳到了心裡最柔軟的那一塊。

▍第三名：天秤座

天秤雖然是風象星座，卻沒有一般人印象中的飄忽不定、難以捉摸，天秤座情緒穩定，性格明朗、明事理、懂得體諒他人的特質，讓他們在一段戀愛關係裡最與眾不同，也最讓人難以忘懷；另外，天秤座也很擅長安撫對方的情緒，會在傷心、沮喪、衝動時耐心陪伴與疏導，這些看似不起眼的讓步和體諒，就像炎炎夏日吹過的一陣涼風，令人留戀。

▍第二名：水瓶座

水瓶座最讓人難忘的，其實不是他們身上的特立獨行，而是那種若有似無的疏離感，剛開始接觸一個人的時候，他們顯得熱情又健談，能夠順著對方的性格、喜好，去包容、遷就，熟悉了以後，會見到一個全新的他們，有著自己的小小世界，個性常在冷漠和熱情之間交替，自我卻不至於偏執，因為時常不按牌理出牌，很擅長給另一半製造小浪漫，看似摸不著頭緒的小把戲，最後都成了特別的戀愛記憶。

▍第一名：天蠍座

和天蠍座談戀愛的感覺就像在坐雲霄飛車，會見到他們全心投入去愛一個人，但是有些時候又不肯讓對方碰觸真心，彷彿在他們心裡根本不重要，心情總是被他們弄得七上八下，又難以自拔，和天蠍談過戀愛，體驗過那種巨大的情緒起伏後，再去開始一段新戀情，都會覺過於平淡，甚至懷念那種令人難以釋懷的虐心感受。