嘉義市立委王美惠批客委會遺忘嘉義市，獲客委會主委楊長鎮回應。（王美惠團隊提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立委王美惠今天在立法院內政委員會審查客委會2023年預算時，批客委會有14億藝文推廣經費，但近2年內沒有安排任何一場客家藝文活動在嘉義市展演，直接遺忘嘉義市客家族群，獲客委會主委楊長鎮回應會全力支持嘉義地方舉辦的活動。

王美惠表示，客委會公務預算逾46億，藝文傳播推廣經費就編列14億，但是近兩年內都沒有安排在嘉義市舉辦任何1場客家藝文活動，嘉義市的客家族群的權益，直接被遺忘忽略，因而她提出多項預算提案，要求客委會調整及改善。

王美惠指出，嘉義市約有2萬4000名客家人，主要居住在圓林仔、鹿寮一帶，雖然不算多，但中央應該一視同仁，不能將嘉義市排除於客家文化推廣之外，這對嘉義市人，顯然有失公允。

王美惠還說，嘉義市每年皆會辦理客家日、穿天日、桐花祭、客庄市集等活動，有地方協會反映，中央補助金額不足，明年可能停辦。

王美惠轉述指出，客家委員會楊長鎮當場允諾，明（2023）年藝文活動，將會規畫到嘉義市演出，日後會全力支持嘉義地方舉辦的活動，也會檢討補助款撥款及發放方式。