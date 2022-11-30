大坑商圈管委會舉辦「2022大坑商圈公益活動愛心關懷餐」活動，邀請數十位「優樂齡社區關懷團體」長者一起享用大坑經典美食。（大坑商圈管委會提供／馮惠宜台中傳真）

大坑商圈管委會舉辦「2022大坑商圈公益活動愛心關懷餐」活動，邀請數十位「優樂齡社區關懷團體」長者一起享用大坑經典美食。（大坑商圈管委會提供／馮惠宜台中傳真）

受疫情影響，大坑千人宴活動停辦3年，大坑商圈會員商家為將千人宴推廣當地美食的精神持續下去，特別於今（11月30日）舉辦「2022大坑商圈公益活動愛心關懷餐」活動，邀請數十位「優樂齡社區關懷團體」長者大啖大坑東東芋圓、東山棧桶仔雞、竹之香竹筒飯…等18道美食，只見長輩們大飽口福，也感受到商家們滿滿愛心。

大坑商圈管理委員會30日中午在台中地區農會大坑辦事處旁空地舉辦「2022大坑商圈公益活動：愛心關懷餐」活動，邀請商圈範圍內「優樂齡社區關懷團體」數十位長者一起來品嚐大坑經典美食。

大坑商圈管理委員會主委東正勝指出，「大坑嘉年華：千人辦桌宴」自民國95年舉辦以來，已成為大坑最經典的特色活動，每年開放預訂皆秒訂完售，但自2000年開始一連3年受疫情影響停辦，加上感受到許多社福團體也受疫情衝擊募款不易、捐助中斷，為鍊結資源，因而促成這場「愛心關懷餐」活動。

此次參與店家包括東東芋圓、紙箱王創意園區、東山水岸、東山棧、竹之鄉、台中日光溫泉會館、陸光七村、HiONE啵比星球、龍莊烤乳豬、大坑米粉湯、麒麟峰溫泉會館、水母吃乳酪、弄瓦手工餅乾等14家業者提供滿滿18道佳餚讓參與的長者們有吃又有拿。