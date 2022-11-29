不少人與前任分手後，基本上都無法再做朋友，甚至還可能厭惡對方，期盼一輩子都不要再遇到。《搜狐網》近日分享3個在感情中很理性的星座，與前任分手後他們不會埋怨或怪罪對方，選擇好聚好散，對他們而言，誰對誰錯並不重要。

1、牡羊座

牡羊座很有自己的想法，面對感情也是如此，他們很少會感情用事，對每一件事情都很理性，因此總是能把事情處理好，就算分手了，他們也會處理妥當，不會因分手而出現過激行為，通常也不會怪罪前任，不管誰對誰錯，對他們而言已不重要，或許倆人無法成為朋友，不過他們偶爾還是會想起與對方相處的點滴。

2、巨蟹座

巨蟹座很重感情、具包容心，給人一種親切的感覺，談戀愛時會用心對待伴侶，付出自己的一切，分手後也不會怪罪對方，而是將兩人的回憶珍藏起來，不過他們會變得有些多愁善感，就算心中有萬分不捨也不會糾纏，知道重新開始對彼此才是最好的，此外巨蟹座心腸軟又念舊，分手後有時還會把過錯攬在身上，把自己搞得傷痕累累。

3、射手座

射手座個性理智、懂得取捨，對於無法長久的感情，他們會儘早斷乾淨，分手後他們很快就會忘記前任，根本沒心思再去怪罪對方，雖然看似有些無情，但這種處理分手的方式，卻是最不容易藕斷絲連，與對方劃清界線，不再翻舊帳糾結對與錯，而且射手座認為，怨恨一個人不如去做更有意義的事情，所以他們分手後，基本上很快就能恢復心情。