農曆5/5端午節，今年的西曆時間為6/14，這一天的習俗有立蛋、掛香包、划龍舟和吃粽子，同時也是祭拜神明、祖先與地基主的轉運日。運勢命理網站「旺好運」分享，在端午節這一天，祭拜神明、祖先與地基主的習俗、禁忌各有不同，通常上午拜神明、中午拜祖先、下午拜地基主，在正確的時間祭拜，才能避免觸犯禁忌，造成不好的影響。

▍1.端午節「拜神明」建議時間和祭拜方式

時間：早上9：00～11：00

地點：家中神明廳

供品：熟三牲或五牲、發粿、粽子、水果、茶酒各3杯

紙錢：天金、壽金、刈金、土地公金皆可

▍2.端午節「拜祖先」建議時間和祭拜方式

時間：午時左右

地點：家中祖先牌位

供品：熟三牲、飯菜、粽子、水果、茶酒各3杯（酒供幾杯，筷子就擺幾雙）

紙錢：刈金、銀金

▍3.端午節「拜地基主」建議時間和祭拜方式

時間：下午15：00左右

地點：廚房面向客廳、或房子後門面向客廳的方位

供品：飯菜、粽子、茶酒各3杯

紙錢：刈金、銀金

拜神明的供品，可以再用來拜祖先跟地基主，但是拜祖先的供品不能拿去拜地基主。建議可以先準備神明的供品，拜完以後再拆成兩份，一份拜祖先，另一份拜地基主，這樣供品的準備上就不會花費太多時間和金錢。

另外記得端午節拜拜用的粽子一定要蒸熟，數量上要準備雙數，6顆、8顆、10顆都可以。還有地基主的香爐要另外準備，別和神明、祖先的香爐混用。特別要注意祭拜方向，屋外朝著屋內祭拜即可，切勿朝外祭拜，有可能會拜到好兄弟。

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