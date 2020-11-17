以下三個星座在2021年的財運非常慘澹，因此要特別注意理財和投資規劃，千萬不要做沒把握的事情，也不要進行衝動性消費，不確定的生意也不要冒然合作，以免面臨巨大虧損。

▍第三名：雙子座

進入2021年，雙子座會突然感受到巨大壓力，而且很容易因為投資、財務的事情瀕臨崩潰邊緣，今年雙子可說是財路坎坷，投資理財容易全盤皆輸，因此無論是做生意或投資一定要穩紮穩打，千萬不要投機取巧，如果沒把握就不要行動，否則非常容易讓財運雪上加霜。

▍第二名：金牛座

基本上2021年金牛座是處於水逆期，尤其影響財運，幾乎沒有正財運，如果剛好在2021年有創業規劃，可說是一個危機，因為金牛若在2021年上半年有投資或創業規劃都很可能會胎死腹中，事業運也非常不好，金牛會面對很大的財務壓力，因此應該妥善布局再行動，以避免破財危機。

▍第一名：射手座

在2021年，射手座因為木星入駐摩羯座，運勢會突然下滑，特別是計畫在2021年創業，或即將和重要客戶合作的人，將會面臨很嚴峻的挑戰，最倒楣的狀況就是一切賠光，資金巨幅虧損，在2021年射手座會遇到很多挑戰，也會遇到很多挫折，尤其財運方面特別衰，千萬要注意不要急功近利，否則將會導致失敗，若沒有妥善的理財規劃，支出將遠遠高於收入，因此要盡可能避免沒必要的衝動性消費。

(中時新聞網)