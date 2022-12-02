有些人個性保守，比較難接受新事物，參與群體討論時，也可能比較常否定他人的想法，反觀有的人則喜歡接受挑戰，願意採納別人的意見。網站《Best Life》近日分享思想最開放的星座前6名，例如雙魚座包容心很大，不管別人的想法是對是錯，他們都願意傾聽，而水瓶座則是擁有實驗精神，在性方面也比較開放。

第6名、天秤座

天秤座屬於風象星座，個性很豪放，非常重視公平性，也因這個特質使他們思想較開放，天秤座的守護星是「金星」，討厭冒犯他人或與人起衝突，在群體中若遇到有人意見不同，他們也不會選擇否定，而是願意傾聽，並嘗試了解對方的想法，甚至可能選擇採納。

第5名、射手座

射手座喜歡拓寬自己的視野，挑戰新的活動或興趣，若是有人推薦他們新書，射手座絕對會買來讀讀看，在群體生活中，若有人與他們意見不同，射手座會與對方進行辯論，希望可以從中取得新的觀點，對於他們而言，新奇事物能為生活增添樂趣。

第4名、雙魚座

雙魚座個性坦率又善解人意，他們不喜歡傷害別人，造就他們敏感的性格，這種特質使雙魚座思想開放，也很願意包容別人，群體中有人提出不同意見時，他們不會馬上否定對方，而是同理心爆棚嘗試去理解，也願意給對方展示的機會，所以和雙魚座聊天時總覺得很自在。

第3名、牡羊座

牡羊座的守護星為「火星」，他們個性熱情、大膽又急躁，會為了正義而戰，對所有人都抱持開放的態度，當看到有人的權利被剝奪時，他們絕不坐視不管，還會加入抗議運動，也因為牡羊座的正義感，促使他們願意去傾聽不同族群的聲音。

第2名、雙子座

雙子座個性最多變，意味他們思想很靈活，痴迷於學習新事物和接納新想法，他們還喜歡與人辯論，從過程中能獲得不少新想法，讓他們覺得很有趣，有時辯論到最後，他們可能早已忘記自己的觀點，或許雙子座經常改變想法，讓人覺得性格有些古怪，但卻是群體中的點子王。

第1名、水瓶座

水瓶座以聰明和擁有實驗精神著稱，他們人生能用4個字形容，就是新奇、古怪、創新與革命，喜歡不符標準或創意的東西，例如旅行時，他們會選擇鮮少人旅遊的地方，或嘗試異國食物，在性方面也格外開放，全新的事物是他們的生活調劑，若個性較保守的人，可能很難與水瓶座相處。