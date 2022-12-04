情緒控管不佳的陳男，曾因女友提出分手持刀砍殺情敵，出獄後展開新戀情，今年5月底，新女友提出分手，他又情緒暴怒，在中山北路路邊抓女友的頭部撞路邊圍欄，被控強制罪、傷害罪，案發後陳賠償12萬元與女友達成和解，士林地院日前審結，依強制罪判處拘役20日，緩刑2年，期間禁止與女友接觸等騷擾行為。

2013年，陳男酒後與前女友談復合，不料一旁的朋友被誤以為是情敵，陳男持西瓜刀朝男子頭部連砍5、6刀，還好男子以手保護，雖然受傷，並未危及性命，法院依殺人未遂罪，判處陳男有期徒刑2年8月確定，陳男2017年3月假釋出獄。

不料，陳男今年5月30日中午，再次因女友提出分手，他突然情緒失控，當街將女友推倒在地，再以手臂勒住女友頸部，在地上拖行，阻止女友離開，路人見狀報警，幫助女子脫困。

判決指出，男女交往重在兩情相悅，陳男忽略女友感受，造成女友心理陰影，考量前後2次犯罪，手法雷同，距離上次間隔4年之久，期間並沒有其他犯罪紀錄，顯示刑罰具有嚇阻和教化的效果，不須依累犯加重其刑，另外雙方以12萬達成和解，依強制罪判處拘役20日，緩刑2年期間，禁止對女友直接、間接監視、接觸、通話、通信、邀約，或其他跟蹤騷擾行為。

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