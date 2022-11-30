張如君（中）主持聖誕節點燈，做慈善公益。（松山社區大學提供）

「選美教母」張如君參加「松山之春」公益慈善系列活動，主持聖誕點燈許願，她許願期盼明年能夠有人生夥伴，卻被一起參與點燈的知名華人姻緣網詹媽媽斷言桃花無望，詹媽媽直言她善心太大、事業心太重，三心兩意、一心多用，明年想要桃花舞春風肯定無望。

張如君聞言表示，她許願有夥伴其實是指人生的工作夥伴，因為她長期打拼幾乎都是單打獨鬥，所以很希望能有志同道合的夥伴一起打拼；不過，對於詹媽媽所言，她也有自知之明。

身兼泛美國際文教基金會董事長的張如君，為慶祝受委託興辦臺北市松山社區大學滿20週年，今年獲得中崙高中校長劉晶晶大力支持協辦，提供40張廢棄課桌椅，在學校廣場製作樹立了一棵高逾3公尺的環保聖誕樹，為每年歲末舉辦的「松山之春」公益慈善活動邁開第一步。

張如君表示，活動現場備有許願卡，歡迎大家寫下明年的新希望，吊掛到聖誕樹上祈福。她自己也在許願卡上，寫下了三個願望。一願疫情結束、大家平安，二願事業順利、經濟好轉，三願夥伴同行、不再孤單。

她表示系列活動於12月24日平安夜當天早上還將舉辦「敲響平安鐘」，目前已經獲得各界許多善心贊助，捐贈禮券、食品、保健品及保暖品等物資，要分送給需要關懷的民眾。