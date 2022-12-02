中國外交部發言人趙立堅2日主持例行記者會表示，美方推出《通膨削減法》和《晶片法》，意在維護自身利益，毫不顧忌對其他國家影響，包括所謂盟友和夥伴，這是「美國優先」、霸道思維的又一例證。近期，多位歐洲國家領導人和官員對《通膨削減法》表態，他們表示美國不應拿這個來對抗朋友，這等同於從歐洲搜刮投資。

法國總統馬克宏最近訪美時說，美方推出《通膨削減法》和《晶片法》在美歐之間製造了巨大的分歧，導致西方分裂或阻礙跨大西洋投資。

趙立堅指出，事實上，美國口口聲聲說歐洲是重要盟友，實則把歐洲當成擋災救火的「接盤俠」，這樣的例子不在少數。美國在烏克蘭危機中大發橫財，而歐洲卻在危機中失血，為通貨膨脹和高價能源買單。直到現在，歐洲還在替美國收拾敘利亞、阿富汗、伊拉克等問題的爛攤子。

趙立堅說：「難怪有歐洲媒體評論說，今天的歐洲人必須捫心自問，為什麼我們的和平與繁榮要取決於美國的利益。這的確是一個值得歐洲乃至整個世界認真思考和對待的問題。」