面對地緣政治局勢大轉變，「台灣半導體教父」張忠謀日前出席台積電亞利桑那州新廠移機典禮，他表示地緣政治改變半導體製造業者面臨的局勢，並語重心長地說：「全球化幾乎已死，自由貿易幾乎已死」，未來很難回復。財信傳媒董事長謝金河則認為，全球化已經死了很多年了，這次台積電赴美國亞利桑納州設廠，會出現過去未曾見到的新變化。

謝金河在臉書發文指出，每到歲末年終，全球都會探索未來一年的新變化，今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，造成通膨加劇，聯準會（FED）暴力升息，成為今年的主題。接下來的變化，迎面而來的可能也是俄烏戰局，及接下來因為升息、緊縮帶來的經濟衰退。

他引述經濟學人列出2023年10大趨勢，第一個就是烏克蘭，最近烏克蘭無人機攻擊俄羅斯境內機場，引發全球關注，大家正密切注意戰局是否升溫。不過最敏感的油價、天然氣、糧食、貴金屬價格跌幅都很大，油價在俄羅斯入侵烏克蘭的時候，一桶漲到130美元以上，現在WTI跌到72美元，北海布蘭特原油剩76.9美元，幾乎剩下高價一半多，這個情況除了反應經濟快速衰退，也暗示俄烏戰爭可能不會持續太久。

第二個就是經濟衰退，現在科技業及金融業正揮舞大刀砍人，裁員風潮四起。往下是中國經濟觸頂，保5可能是高難度挑戰。然後是美國分裂，聯盟變動重組，像是美國與沙烏地阿拉伯有裂縫，習近平趁隙而入，世界正加速重組，及抑制氣候暖化有望。

經濟學人也提到新的衝突熱點，當然包括台海、中印邊境，及土耳其、希臘爭執的愛琴海。接下來是全球報復性旅遊，元宇宙及加密貨幣被後量子密碼學取代。

探索未來是有趣的知識旅程，接下來迎接的是經濟下滑的衝擊，張忠謀說全球化已死，其實已經死了很多年了，這次台積電赴美國亞利桑納設廠，也會帶出很多過去從來沒有出現過的新變化。