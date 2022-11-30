積極生小孩雖是增產報國，有時卻會引發其他家人不滿。一名小姑表示，工作不穩定的哥哥和嫂嫂生了2個小孩，離婚一度分居後才又在一起生活，其他人為此搬到新買的房子。最近她和原本的鄰居聊天，才發現嫂嫂竟塑造媽媽是惡婆婆，說懷了第3胎不能馬上公開、否則會被要求拿掉。不過許多網友懷疑案情不單純，第3胎孩子可能是別人的種！

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，40歲的哥哥最常只做過3至4個月的工作，嫂嫂雖有工作但也養不活2個孩子；為了讓哥哥和嫂嫂順利生活，他們特地搬到新買房子住，把原本的房子留給哥哥、嫂嫂同居，結果兩人生完第2胎後嫂嫂就離婚分居搬回娘家，「但還是冒出第3胎」。

沒想到原PO最近和鄰居聊天後才發現，嫂嫂竟塑造媽媽是會逼媳婦墮胎的惡婆婆，跟鄰居說懷第3胎不能馬上公開、否則會被要求拿掉，讓她相當氣憤。原PO提到，由於條件不好硬要生下來，2個小孩過得像是難民一樣，結果嫂嫂又在耍花招，「你以為我們是白X嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「確定第三胎是你哥的種？」、「全家都奇葩」、「哥哥跟嫂嫂絕配」、「婆婆閉嘴就沒她的事了」。