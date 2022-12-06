韓國首爾法院6日宣判，SK集團董事長崔泰源，得支付妻子盧素英贍養費1億韓元，折合約7.6萬美元，另須再付離婚後財產分配金665億韓元，折合約0.5億美元。

34年前，這位韓國第二大集團SK的繼承者，以及貴為前總統盧泰愚的千金互結連理，不知羨煞多少平民百姓，沒想到在第三者介入後，卻讓兩人關係迅速惡化，如今分道揚鑣。

首先，因罪多次被判刑的崔泰源，在2015年承認外遇生子，並於2017年7月以婚姻無法維繫為由提出離婚協議。盧素英剛開始反對離婚，但在2019年12月突然反訴並同意離婚。

盧素英除了要求3億韓元贍養費外，還有崔泰源在SK集團內所有持股中，約42.29%股權。根據統計，崔泰源持有SK集團約1297萬股，占SK總股數17.5%左右。

不過，首爾法院現在下令崔泰源需支付的財產分配金額只有665億韓元，相當於SK集團股票31萬股，占有比重只有少少的0.43%。倘若此案不再上訴的話，無論財產分配或是贍養費來說，崔泰源目前可謂全盤大勝。