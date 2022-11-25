針對民眾黨市議員李國璋發表有關兒童醫院之造謠，民進黨新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥回應，高虹安團隊終於不演了，因選情告急抹黑兒童醫院反醫療，先前堅稱「從未反對兒童醫院」，人後卻持續造謠，再度發聲明抹黑，呼籲高虹安不要為了選舉反醫療、反兒童權益。

劉康彥表示，已經有多位民眾向沈慧虹競辦反映，對於李國璋在高虹安造勢大會上抹黑兒童醫院是弊案的行為非常反感，如今李國璋選前倒數黔驢技窮，再出選舉奧步，拿著一份不知所云的資料謊稱吹哨者，聲明完全不講內容，也無具體證據，期待檢調深入徹查，以訟止謗，還給認真做事的人一個清白。

劉康彥呼籲高虹安，應該要出面說明李國璋接連脫序的行為是否是高本人授意？是否要對新竹市立馬偕兒童醫院的抹黑道歉？

劉康彥強調，上個月底開幕營運的兒童醫院，採用BOT的模式，透過公開招標的程序，和馬偕醫院合作，希望能照顧竹竹苗區的媽媽們、孩子們，但高虹安陣營斷章取義，悖離事實，刻意曲解法令，高虹安的政治野心已經傷害到這座城市，用惡意的謠言、甚至新聞，企圖煽動民粹，已影響兒童醫院的運作，這種廉價的選舉操作，是為了政治利益而反兒童權益、反醫療的行為。