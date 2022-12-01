國內醫療科技年度盛事「2022台灣醫療科技展」，自今（1）日起至4日在台北南港展覽館一館盛大開展，中科管理局整合11家執行「加速中部地區生醫產業創新計畫」與「中科精準健康產業跨域推升計畫」廠商參與「科學園區主題館」，以聯展方式呈現計畫執行成果。

此外，上銀（2049）科技、芮生生醫、聯讚精密、瑞基海洋、藥華醫藥（6446）、承鋆生醫等6家中科廠商也設攤參展，展現精準健康、微創手術醫材、智慧輔具與其他高階醫材產品等領域頂尖技術與製造能量。

科學園區主題館中科專區展出內容豐富，包括久方生技研發製造「久方」無線超音波刀、旭東機械開發數位玻片螢光掃描儀、開啟基因全自動循環游離腫瘤核酸純化儀、瑞鈦醫療開發製造的脊椎手術導航系統、英特崴口內掃描機、好孕行生醫研發製造愛沛兒精子分選晶片、合盈光電全方位嬰兒照護系統等由臨床需求衍生之高階醫材產品。

還有長聖（6712）國際生技精準個人化檢測之高效率之乳癌精準用藥選擇檢測套組、台灣永生細胞抗體高親和性異體臍帶血NK之癌症治療方案、點睛科技LTPA失智症精準訓練方案，與台中榮總整合性生理參數與影像智慧照護模式等精準檢測創新醫材產品。多項台灣自主研發製造的高階醫材與精準健康治療照護產品，展現中科近年推動中部地區產學研醫鏈結有成，生醫產業研發製造的堅強實力。

中科管理局表示，為落實政府推動六大核心戰略產業政策，自今年開始推動「精準健康產業跨域推升計畫」，積極運用中部精密機械與光電產業利基，將自動控制、機械設計、光電量測等專業技術導引至智慧醫療及生醫產業，鼓勵廠商投入產品研發與設計製造，協助參與國內外展覽活動擴展市場，並以「鏈結中部產學研醫合作，促成精準健康產品臨床驗證」為目標，深化國產國用與臨床驗證行銷，促成國內生醫產品商品化與市場拓銷。

中科從精準預防、診斷、治療及照護等趨勢布局，深化台灣醫材產業實力，透過跨領域合作打造屬於台灣的精準健康品牌。