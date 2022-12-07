國小學童在專家指導下，製作木工藝品「手拉木質小狗車」。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

南投林管處舉行國產材益智遊具闖關活動，讓學童認識國產材。（南投林管處提供／楊靜茹南投傳真）

林務局南投林管處在草屯鎮雙冬國小舉行國產材益智遊具及DIY手作體驗活動，以國產材所設計製作之益智遊具，讓學童透過闖關遊戲，提升對國產材的認識，進一步讓孩子了解森林，及森林對保護環境的重要，及如何善用國內豐富天然資源，讓森林、自然環境永續。

南投林管處表示，2017年為國產材元年，林務局積極推動國產材利用，希望2027年國產材自給率能達5％，逐步復甦台灣林業，培育加工專業人才，促進木材收穫，因此除了推廣國產材利用以外，為了加強產業鏈之運作，要讓森林教育從小扎根，推動「國產木材開發、設計應用於教室環境（山林教室）」計畫。

南投林管處委託屏東科技大學木材科學與設計系，透過木質益智遊具設計闖關活動，讓國小學童透過闖關遊戲接觸、認識國產材，還透過DIY手拉木質小狗車製作，體驗木作技藝課程，培養學童動手、創作、思考及團隊協作能力，並讓孩子學習森林對自然環境所帶來保護及如何善用國內豐富天然資源。

體驗的學童說，他們知道森林對自然環境很重要，因為森林不只是小動物的家，還能保護土壤不被大雨沖刷，避免發生土石流，但以前都強調不能砍樹，沒想到適時疏伐也很重要，這樣大樹才會長得好，而且台灣產的木材有天然的香氣，聞起來很舒服，不會刺鼻。

南投林管處強調，山林教室計畫讓孩童從小就能在國產材環境中「森入」學習，了解台灣林業的優勢及國產材之美，培養他們對國產材的認同感，藉此希望有更多人投入林業產業鏈，讓自然生態能循環永續。