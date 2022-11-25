為鞏固台灣半導體領先地位，台版晶片法案即將上路，加上國際大型投資機構的加持之下，激勵半導體近期走勢。中信關鍵半導體ETF（00891）經理人張圭慧25日表示，近期國內半導體大廠相繼傳出利多消息，促使資金開始回補權值股，隨全球需求增加，基本面投資價值將隨之上揚，半導體資產的長線佈局買點浮現。

張圭慧表示，通膨水準仍高，美國聯準會拉長升息時程，進而對股市評價面造成壓抑，以及台海緊張情勢對台股籌碼面的衝擊，第三季以來，折價加深的半導體產業潛在收益進一步提升，加上國內半導體利多簇擁，近期國內半導體走勢反彈力道強勁。

現階段半導體庫存調整週期預計於明年第二季完成，已幾乎成為市場共識，使半導體產業風險之底部成形。張圭慧指出，伴隨明年第一季伺服器規格提升，可望帶動資料中心、高速運算、AIoT、HPC、車用等產品線的半導體需求，基本面投資價值將隨之上揚，致使半導體資產的長線布局買點浮現。

展望後市，張圭慧認為，全球政經情勢都將影響半導體產業，像是經濟衰退、聯準會決策、俄烏戰爭，以及台幣走強形成的匯兌風險，半導體競爭態勢除中美半導體對抗的制裁行動、Chip 4外，近期日本八大企業合資建晶圓代工廠，以降低對外國的依存性，惟台灣仍為先進製程技術領先業者，且擁有完整供應鏈，在客戶長期關係、研究發展或是折舊攤提成本上皆具相對優勢，估計台廠在全球仍有一定的領先地位，看好未來後市的表現。