明新科技大學為提供學生更國際化的教學資源與促進台美教育交流，與美國蒙大拿理工大學簽訂教育合作備忘錄，由明新科大校長劉國偉與蒙大拿理工大學校長Dr. Les Cook透過視訊會議代表兩校簽署MOU，開啟台美教育交流新局。蒙大拿州亞太商務辦事處王美美代表親自出席MOU簽署儀式，更有台美兩地的貴賓線上參與，雙方期待兩校在半導體人才培育、華語教學及人才交流上有更多的合作。

台灣半導體產業全球第1，劉國偉表示，為配合國家政策及經濟產業的發展，明新科大去年初將相關系所整合並成立半導體學院，為的就是因應國內產業需求，規劃相關課程與投入教學設備，培育半導體產業專業技術人才，因此將以半導體領域做為與蒙大拿理工大學雙方合作的起點再逐漸擴展。

蒙大拿理工大學校長Dr. Les Cook也特別提到雙方合作將互惠互利，他很希望看到蒙大拿理工大學的學生有到台灣海外學習和實習的機會，與未來兩校教師進一步的交流。

線上參與見證合作的教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀表示，藉由此次兩校簽訂MOU機會，歡迎蒙大拿理工大學的學生來台學習華語或是語言交流，教育部皆有提供獎學金來申請。此外，教育部也可提供外派華語教師的資源，協助蒙大拿理工大學的學生學習華語，提升國際移動力及國際視野。

劉國偉也補充，明新科大將會配合教育部相關華語交流計畫及政府雙語國家政策，美國蒙大拿理工大學國際生除了可至明新科大語言交流或短期專業實習項目，也可和明新師生一起至大新竹地區高中語言交流。兩校將在短期交流項目中展開科技業人才培育、語言交流與國際教育合作等方案。