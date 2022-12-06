外貿協會(TAITRA)與日本貿易振興機構(JETRO)於周二(12月6日)，由貿協董事長黃志芳率團，赴東京參加疫後第一次T-J雙邊聯席會議，與JETRO理事長佐佐木伸彥洽簽合作備忘錄。雙方近年努力協助台日企業合作拓展第三地市場，已促成數項成功案例，並在本次會議提出2.0版升級作法。

雙方亦探討全球經貿受地緣政治、升息、通膨、供應鏈重組等干擾下，如何透過「數位轉型」、「臺日企業合作開發第三地市場」以及「加強農林水產與食品業推廣」來強化彼此服務與合作，並透過簽訂合作備忘錄(MOU)，確立雙方未來3年合作方向。

佐佐木表示，根據JETRO最新調查，因應供應鏈重組，日本企業傾向在地採購、生產、銷售；黃志芳回應，全球供應鏈重組趨勢升溫，未來三個重點國家為印度、越南，墨西哥，希冀二會能協助台日企業至這些國家布局供應鏈，聯手開發當地商機，為兩國創造互利雙贏的新局。

黃志芳分享台積電(2330)到美國鳳凰城設廠帶動台灣供應鏈企業前往美國投資，預測台積電亦即將在熊本設廠，預期也有帶動效應，基於貿協及JETRO都肩負協助廠商海外布局的任務，提議一起合作協助台日企業參與台積電供應鏈。

此外，為了刺激加工食品出口，經濟部今年十月啟動「台灣食品全球GO」計畫，由貿協協助業者分散市場，日本為我國主要拓銷市場之一。協助彼此推廣農產品長期以來皆為TJ議約合作的項目，佐佐木表示，明年將組團赴台參加台北國際食品展，協助日本農業對外拓銷；黃志芳亦回應將明年率大型展團赴東京國際食品展，雙方藉由東京食品展及台北國際食品展兩平台，互組國家館，並協助安排與當地進口商媒合與洽談。

黃志芳將於TJ會議後參訪日本衛星、航太及能源等知名企業及隱形冠軍企業，發掘雙方企業合作契機。

TAITRA-JETRO聯席會議自2006年起每年輪流於台、日辦理，今年邁入第十五屆，是雙方貿易推廣機構重要業務溝通管道，去年雖有疫情阻撓，但雙方仍採視訊會議讓台日對話維持不輟，為JETRO唯一與國外推廣貿易機構持續辦理的雙邊聯席會議。