科技巨頭亞馬遜雖然有諸多業務撤出中國，但其跨境電商亞馬遜海外購看好物流影響正在變少，持續加碼中國，將在2023年建成啟用寧波前置保稅倉，大幅減少物流時間。

澎湃新聞報導，亞馬遜海外購中國區負責人李岩川表示，今年上半年最困難的疫情時刻已過，從第三季開始物流等各方面都在全面恢復，後續物流的延續影響會越來越少。

李岩川指出，亞馬遜海外購18日正式啟動2022年黑五全球購物季，當前亞馬遜持續加大在中國的物流建設，如明年會在寧波啟用前置保稅倉，通過寧波前置保稅倉引入更多全新海外品類，如寵物食品、酒類等，對比海外直郵物流時效，至少可以節省4至5天。

李岩川表示，亞馬遜持續看好中國跨境電商潛力，中國跨境電商進出口5年增長近10倍，預計未來10年累計商品進口額有望超過22兆美元。此外，跨境電子商務零售進口商品清單自初次發表後歷經多次改善調整，2022年又新增多項近年來消費需求旺盛的商品，象徵跨境電商蓬勃的趨勢。