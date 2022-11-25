御盟集團攜手日本旭酒造株式會社於高雄晶英國際行館設立海外首間據點「獺祭吧Dassai Bar」，將於12月6日晚餐時段推出年度重磅盛宴「獺祭＆Ukai-tei Kaohsiung雙主廚餐酒會」，由Ukai-tei Kaohsiung行政主廚田邊友樹及懷石料理長廣瀨晉平聯手同台獻藝，展演歲末年終最頂級餐酒饗宴，更首次搭配旭酒造最高等級酒款「獺祭 磨之先驅」、「獺祭未來 純米大吟釀」、「獺祭美醉 純米大吟釀」及「獺祭 純米大吟釀 氣泡濁酒45」，標榜極致品味限量僅有50席，每席10,000元+10％，同步禮遇出席貴賓以限時折扣之獨家優惠品酩獺祭經典酒款。

領先業界極致工藝技術的日本旭酒造株式會社，標榜「不是為了讓人一醉方休，也不是為了銷售量而釀酒，而是單純追求讓人回味的酒」之理念，以不斷追求極致的釀酒技術、細膩醞釀芳醇淡麗的口感，創建並帶領日本第一銘酒「獺祭」聞名世界，屢獲全球最具影響力酩酒評鑑機構的獎項肯定，更進一步開拓日本酒的新時代。

UKAI集團則秉持「遵循時旬傳統」與「從食材開始創作」的理念，呈現料理職人一生懸命的熱情與款待的心意，此次特別由Ukai-tei Kaohshiung行政主廚田邊友樹，以獨到的法式美學觀點及精湛法餐手藝，攜手懷石料理長廣瀨晉平結合割烹特色、優雅細緻的正宗日料體驗，透過起、承、轉、合各式料理編排及烹調技法轉換，結合四款風格獨具的獺祭高端酒款，演繹極鮮食旬、形塑日台風土的全新品酩食尚饗宴。兩位主廚表示，此次餐酒盛宴除延續日本UKAI六本木店結合洋食及和食共同創作的限定料理企劃，並思考如何以料理詮釋日本酒綿延悠長的特性，希望於席間將料理與品酒的主從關係彈性搭配，將美味發揮的淋漓盡致並相得益彰。

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