CITROEN全新力作 C5 AIRCROSS舒適再進化

法國CITROEN雪鐵龍汽車創立於1919年，103年來以專注人、車與生活的法式獨特創新造車工藝，為全球車壇帶來許多嶄新汽車科技，近期試駕的CITROEN C5 AIRCROSS，更是完美演繹「NOTHING MOVES US LIKE CITROEN」品牌核心價值的全新力作。

小型休旅車市相當熱鬧，尤其來自歐洲與日韓品牌選擇相當多，不過最近試駕CITROEN C5 AIRCROSS，其標配有魔毯液壓懸吊系統，對弭平顛簸路況與降低過彎側傾的能力留下深刻印象，同時，第二代頂級舒適座椅乘坐品質再加分，在同級車中的表現最為亮眼。

法國CITROEN雪鐵龍汽車最自豪的就是獨門懸吊科技，C5 AIRCROS雖是品牌家族小老弟，但仍標配CITROEN專利且獨有的PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS魔毯液壓懸吊系統，透過雙阻尼與漸進式油道設計，能自動依照路面顛簸幅度進行吸震，無論是持續性碎震或是道路坑洞，都能減緩車身過度起伏造成的不適晃動，我們在多彎的山路實測，更能感受抑制側傾的效果，體驗如魔毯般穩定平順的行車感受。

另外，第二代CITROEN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅採用獨特材質的高密度泡棉及結構設計，並施以高級沙發製程技術，帶給乘客良好的支撐效果，相當舒適，同時，C5 AIRCROSS後座3張獨立座椅均擁有5段式傾斜角度調整，以及前後滑移15cm的功能，一來可提供後座乘客調整最佳的坐姿形態，模組化座椅設定還可因應不同用車需求靈活收摺，輕鬆滿足多元乘坐及載物機能。

儀表控台各項功能配置與收納設計都相當合宜。（陳大任攝）

各項行車資訊一目瞭然。（陳大任攝）

線傳控制排檔採撥桿設計。（陳大任攝）

多功能方向盤附F1換檔撥桿。（陳大任攝）

8吋全彩觸控螢幕，支援Apple CarPlay與Android Auto連線模式。（陳大任攝）

中央扶手內有很大的置物空間。（陳大任攝）

特別值得注意的是，C5 AIRCROSS全車系動力系統均符合最新Euro6歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範之先進動力科技。包含搭載於SHINE PACK車型上的1.6L缸內直噴渦輪增壓引擎，此引擎蟬聯8屆國際引擎大賞International Engine of the Year最佳引擎殊榮，具備180hp/250Nm最大動力輸出。

試駕車則為搭載1.2L缸內直噴渦輪增壓引擎的FEEL PACK車型，擁有130hp/230Nm最大動力輸出及15.7km/L油耗表現，更實際的是每年牌照稅與燃料稅僅8640元優勢，優異高經濟性表現傲視同級。此外，全車系採用的EAT8智慧型8速手自排變速系統，具綿密齒比設定、靈活換檔反應，E-Toggle電傳線控撥動式檔位控制，提供車主操之在握的駕駛感受，享受C5 AIRCROSS獨具法式魅力的運動休旅風格。

第二代CITROEN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅。（陳大任攝）

3 張獨立後座椅可分離傾倒。（陳大任攝）

行李廂載物容積580-1630L。（陳大任攝）

行李廂有雙層收納空間。（陳大任攝）

一般模式下，行李廂空間相當平整。（陳大任攝）

業者表示，CITROEN以家為設計概念、舒適為造車思維，打造出C5 AIRCROSS，全車系擁有6具SRS輔助氣囊及後座2組ISOFIX兒童安全座椅裝置，並完整配備ADAS先進駕駛輔助系統，包含ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、FCW前方車距警示系統、HDA高速公路駕駛輔助功能、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LKA車道維持系統、LPA車道保持輔助系統、SLI速率掃描辨識系統及TPMS胎壓偵測警示系統，為駕駛提供全方位輔助，更以高標準守護全車乘員，打造如家一般舒適且安心的行車感受。