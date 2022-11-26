中新網26日評論中國國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌嚴重違法一案稱，從叱吒風雲的球場中堅，到大陸國足主帥，再到涉嫌嚴重違法被通報接受調查。除了唏噓，更期待有關方面徹查相關案件和責任人，「挖起蘿蔔帶出泥」，讓中國足球環境更加清朗，更期待徹查，持續整肅大陸足壇痼疾，讓違法違紀行為無處藏身。

中新網指，李鐵的名字，對於中國男足來說，再熟悉不過。球員生涯的他是常年鎮守國家隊中場的「鐵腰」，也曾在2002年韓日世界盃的舞台露過臉。

浮沉起落間，他始終在一線親歷著中國足球的點滴變遷。2012年5月，李鐵被里皮邀請到廣州恒大做體能助理教練，正式完成轉型，進入教練崗位。

2019年底裡皮辭職後，大陸國家隊面臨尋找新帥。王寶山、李霄鵬、李鐵競爭上崗，最終李鐵憑藉國字型大小執教經驗勝出。

早在2014年，李鐵就作為國足助理教練幫助新帥佩蘭備戰亞洲杯，直到次年年底才從國家隊離開。不到一年後，他又被里皮帶到大陸國家隊出任領隊，多年來在國足帳中來去自如。征戰10場世預賽正賽，取得5勝2平3負，這是李鐵執教國足時交出的答卷。

李鐵麾下的大陸國足在40強賽階段下半程四場全勝，雖然磕磕絆絆的比賽過程稍有減分，也為之後12強賽走向埋下伏筆，但綜合來看，這份40強賽成績單還是可以大體讓人滿意。進入到12強賽之後，時任主教練的他遭遇「帥位危機」。

以大陸國足的實力來看，開局連續輸給澳洲和日本隊倒屬正常，關鍵在於比賽過程中毫無招架之力，讓人大跌眼鏡，排兵布陣方面也有許多值得商榷的地方。

之後有驚無險戰勝越南，算是保住了大陸國足在本屆12強賽中的底線，但此後遺憾輸給沙烏地、被阿曼逼平，讓國足衝擊世界盃僅剩下理論的希望。

因此李鐵的排兵布陣，尤其對洛國富、阿蘭等球員的使用，引起相當大的輿論熱潮。

而在「順應民意」派上艾克森、洛國富、阿蘭、蔣光太之後，國足1：1戰平澳洲隊，這本可以稍微改善輿論環境。

但在對陣澳洲的比賽後，一場32分鐘的賽後新聞發布會中，火力全開的李鐵，反而將矛盾進一步升級。

而賽後李鐵在社交媒體上發布的帶有廣告性質的內容，讓自己在輿論的漩渦中陷得更深。最終在一年前，他放下了大陸國家隊教鞭。

「日前，李鐵向中國足球協會提出辭去中國國家男子足球隊主教練職務的請求。經中國足球協會研究決定，同意其辭職申請。」一份來自中國足協的官方文告，正式宣布了李鐵下課的決定。

時隔一年，當李鐵的名字再次出現在媒體要聞，卻是因為涉嫌嚴重違法而被調查。此間曾有傳聞稱，在本月上旬足協在大連組織的職業級和A級教練員繼續教育培訓中，李鐵被帶走調查，而楊晨、范志毅、李毅、宮磊等人均參加了本期的職業級教練員培訓班。

中新網報導，曾就此致電與會人，但被告知「不清楚」「不要問我」就被匆匆掛斷電話。湖北省紀委監委網站26日的通報沒有披露更多細節，但有媒體人爆料稱，李鐵在執教中超球隊時就曾被實名舉報。一位不願具名的足球界資深人士感慨，「事兒應該不小」。

中新網稱，中國足球成績不振，多年以來頗受詬病，而足球行業彙聚公眾關注和國民期待，更需要健康的發展生態。希望這一案件能成為中國足球觸底反彈的契機，而不只是沉淪中的一個注腳。