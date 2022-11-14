雖然運動器材降溫，不過，聯德控股-KY(4912)車用產品訂單接棒，隨著電動車浪潮興起，今年車用產品下半年已經打入歐系電動車廠供應鏈，近兩年取得的車用訂單，有50％提供電動車使用，法人估計，從2023年起未來的5年之內，車用訂單營收將由今年近25億元2025年將上看50億元。

聯德控股-KY今年受到通膨影響，運動器材拉貨減緩，第三季營收13.41億元，季減3成，年減5.6％，不過，低毛利的運動器材產品減少，車用產品出貨增加，ASP明顯提升，且台幣貶值有利因素，法人估計，第三季獲利有機會與第二季持平，獲利明顯優於營收表現。

隨著全球與疫情共存，加上高通膨影響，聯德控股的健身器材出貨下降，但電動車浪潮崛起，聯德控股在車用產品部分，包括安全氣囊、動力方向盤、天窗、安全帶、電動車電池外殼、電動車底盤及逆變器、汽車扶手箱等金屬沖壓件。

聯德控股近兩年取得較多的電動車相關訂單，而由於一款汽車約5～8年周期，車廠比較不願意輕易更換供應商，因此，相關零組件出貨周期相當長。公司今年5月及6月重新與客戶進行合約議價，成功轉嫁成本，推升訂單量與ASP的成長，法人估計，今年車用營收占比約40％，營收約接近25億元，2023年量產電動車電池模組底盤及逆變器精密沖壓件的相關布局，明年車用產品分項成長率將達30％以上表現，營收占比將推升到50％。

聯德控股-KY今年前10月營收52.8億元，年減2.1％，由於車用產品出貨增加，第四季營收有望優於去年同期，全年力拚小幅成長。