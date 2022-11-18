儘管通膨高漲，但受惠於手頭較寬裕的消費者對正式服裝與洋裝的需求穩定，Gap上季營收和獲利均超出華爾街預期，周四盤後股價大漲約10%。

在經過兩年的居家防疫生活後，重返工作和社交場合的人們收起了T恤、短褲等休閒服，並在服裝的選擇上轉向較為正式的款式。

Gap第三季淨營收年增2.5%，為40.4億美元，優於分析師預估的38億美元。經調整後每股盈餘為38美分，亦優於分析師預估的損益兩平。

旗下平價奢侈品牌Banana Republic上季營收成長8%，而Old Navy品牌營收年增2%。

不過，Gap也呼應連鎖百貨商店Kohl's的說法。Kohl's周四警告，民生必需品價格持續飆漲，已經抑制了低所得消費者在服飾等非必需品的支出。

Gap預估第四季淨營收將出現「中個位數」跌幅，衰退力道遠超出分析師所預估的年減0.6%。

財務長Katrina O'Connell在財報發布後的電話會議上表示，我們確實看到10月強勁的銷量在年底有些放緩，而11月初的銷售也有點緩慢。

CFRA Research股票分析師Zachary Warring表示，考量其中低收入的客群和表現不佳的品牌，未來一年Gap將持續陷入掙扎。隨著我們即將進入年終節日購物季和2023年，由於消費力減弱，Gap等品牌可能難逃打折命運。