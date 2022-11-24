台股指數10月份創下波段新低，台灣證券交易所統計全體證券商損益情況，10月全體證券商稅後淨損8.76億元，較上月衰退17.73億元，是2020年3月以來首次出現單月虧損；累計前10月全體證券商稅後淨利292.56億元，較去年同期衰退591.25億元，減幅66.9％。
證交所指出，10月大盤總成交值約3.861兆元，較上月減少8.09％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，整體經紀業務獲利24.21億元，月減23.22％；10月自營出售證券損失較多，使證券商自營業務淨損失較上月增加15.9億元，單月自營虧損16.35億元；承銷出售證券利益較少，使證券商承銷業務淨損失較上月增加0.76億元，單月承銷虧損3.65億元。
累計前10月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.38％，經紀業務累計獲利446.78億元，年減41.34％；截至10月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期由盈轉虧，累計虧損28.83億元；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退22.02億元，為21.78億元，減幅50.27％。
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