陸資第二大LED晶片廠華燦光電28日公司，向特定對象發行A股股票已獲珠海市人民政府國有資產監督管理委員會核准，華燦光電將以每股5.6元人民幣引資京東方，比較30日華燦光電收盤價7.25元人民幣，相當於折價22.76％，這樁募資案也讓Micro LED各大陣營的競爭白熱化。

華燦為陸資第二大LED晶片廠，單算Mini LED營收僅次晶電、三安，而京東方為陸資面板龍頭，以本次發行3.72億股A股股票計算，華燦籌措到20.84億人民幣，折合新台幣逾90億元，成為2022年Micro LED陣營最大型的募資計畫，京東方一舉拿下華燦光電23.08％股權，躍居第一大股東，無論是產業地位、募資規模，這樁募資案都引人側目。

華燦是在28日公告，收到控股股東華髮集團收到珠海市人民政府國有資產監督管理委員會《關於華燦光電通過向特定對象發行股票方式引入京東方的意見》，華燦光電向京東方定向發行股票事項正式獲得批准。

今年進入下半年之後景氣急凍，不過Micro LED陣營今年仍掀起募資狂潮，合計各大陣營今年引進大股東、自辦增資或是上市籌資累計狂奔逾新台幣150億元，成為不景氣之下的最大亮點。