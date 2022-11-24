美國感恩節假期前夕，美股交投清淡，四大指數收漲，台股開高演出，盤中呈現狹幅震盪，預估今天成交金額約2000億元，持續處在低量位置。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國10月通膨數據低於預期，激勵美股走強，也帶動台股收復萬四關卡。Fed對於往後利率高點比前次會議後預測高出1~2個點 ，暗示仍有4~8碼的升息空間，但對照Fed升息斜率與CPI變化，升息斜率接近滿足點，代表後續升息斜率有機會放緩；另外，殖利率曲線倒掛，未來將出現經濟衰退，Fed決心硬著陸後，外資也預估美國2023會出現衰退，目前美國企業獲利多半仍呈現成長預估，但往後仍有下修可能，但經濟預期越差，越符合Fed期望，升息力道反而會放緩，也反映出目前產業狀況不佳，但股市跌勢趨緩的情況。

吳繼先指出，從7~8月與10~11月兩次大型法說以來，經歷兩次產業下修，尤其以第四季修正幅度遠高於市場預期，但觀察股價卻是漲的多過跌的，顯示產業的利空基本上都反映在過去股價內，出現不佳的展望，反而是利空出盡，估計後市股市往下的機率低於往上的機率。

國泰證期專案協理簡伯儀認為，明年經濟成長雖將大幅下降，但應可免於衰退厄運，加上今年經濟成長被上修，經濟面預期將不會出現不如預期現象，預期對於年底的股市反彈行情有幫助，短線若未帶量跌破5日線，趨勢仍偏向多方。

簡伯儀指出，台灣醫療科技展將在南港展覽館展出，且生技類股第四季為傳統旺季，近期交出的營收成績單表現不錯，加上展覽題材加持，短線可以偏多操作。吳繼先則認為，就類股操作來看，半導體仍有機會成長的ASIC及檢測類股或者server相關族群，另外，也看好電子標籤、線上遊戲、能源相關、農糧相關等長期趨勢利基股，都是可挑選布局對象。